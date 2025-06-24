Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева с 26 июня - Днем Вооруженных сил

Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Как сообщает во вторник Day.Az, председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова зачитала поздравление на сегодняшнем заседании парламента.

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