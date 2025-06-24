Электронная торговля в Азербайджане выросла

В результате проведенных реформ в текущем году 67 процентов платежных операций внутри страны были осуществлены в безналичной форме, а объем электронной торговли за первые четыре месяца увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев в ходе выступления на "FINTEX SUMMIT 2025 - выставка финансов и технологий" в Баку.

Он отметил, что по состоянию на конец апреля 2025 года активы банковского сектора составляют примерно 54,6 миллиарда манатов, что на 10,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По сравнению с прошлым годом вырос не только объем активов, но и темпы их роста. Вместе с тем кредитный портфель банков увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом за последние 12 месяцев и достиг 28,1 миллиарда манатов в отчётном периоде.

Темпы роста бизнес-кредитов также остались на двузначном уровне и составили 11 процентов. Таким образом, объем кредитов, выданных реальному сектору, достиг 15 миллиардов манатов, что превышает 53 процента общего кредитного портфеля. Коэффициент долларизации кредитов составляет 15,2 процента, что на 3,5 процентного пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

З.Нуриев отметил, что по состоянию на конец апреля текущего года доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляет 1,7 процента.

"В отчетном периоде общий объём депозитов в банках увеличился на 3,9 процента в годовом выражении и составил 36,7 миллиарда манатов. Объём вкладов физических лиц составил 14,5 миллиарда манатов, что на 10,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём срочных вкладов в апреле 2025 года превысил 9,1 миллиарда манатов, что означает годовой рост на 23,2 процента. Этот рост в основном был обеспечен за счёт новых клиентов банков: за первые четыре месяца 2025 года число вкладчиков по срочным депозитам увеличилось на 7,5 процента (или на 11 337 человек), достигнув 161 тысячи 856 человек",- подчеркнул он.

З.Нуриев также отметил, что коэффициент манатизации депозитов составляет 41,7 процента, однако среди физических лиц этот показатель составляет 33,7 процента.

"Наряду с этим укрепилась и позиция банков по капиталу: совокупный балансовый капитал сектора вырос на 10,4 процента в годовом выражении и достиг 7 миллиардов манатов. За первые четыре месяца 2025 года банки получили 339,8 миллиона манатов прибыли и 1,5 миллиарда манатов процентного дохода. В отчетном периоде количество банковских карт в Азербайджане увеличилось на 17 процентов в годовом выражении и составило 20,7 миллиона единиц. Значительная часть этого роста пришлась на бесконтактные карты. В целом 81 процент платёжных карт в стране поддерживают бесконтактные платежи. Более 95 процентов всех операций через POS-терминалы также приходится именно на бесконтактные платежи. В этом году 67,1 процента операций, осуществленных с помощью платёжных карт, приходится на безналичные транзакции (рост на 5 процентных пунктов). Объём безналичных операций по картам за первые четыре месяца 2025 года составил около 30 миллиардов манатов, что на 33,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавил он.