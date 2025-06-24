Дипломатия страха от МИД Армении: визг вместо аргументов

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network. специально для Day.Az

Это не заявление. Это визг. Это треск сломавшейся психики у тех, кто десятилетиями прятал правду за фальшивыми картами и выдуманными топонимами. МИД Армении вновь решил сыграть в любимую игру - жалобу на правду. Но у истории нет кнопки "пожаловаться". У факта нет опции "заблокировать". А у Азербайджана больше нет желания молчать.

Эти строчки, выпущенные Ереваном в адрес Стамбульской декларации ОИС, читаются как исповедь палача, решившего притвориться жертвой. Лексика - будто с урока риторики у армянского летописца, которому в детстве рассказывали сказки про "великую историческую Армению". Но главное - это тон. Тон обиженного оккупанта. Тон геополитического призрака, который вот-вот исчезнет с карты памяти человечества. Они не требуют - они умоляют. Чтобы мир не вспоминал, кто и когда стер с лица земли азербайджанские села. Чтобы никто не напомнил, на чьей крови строились города, сейчас называемые "армянскими". Чтобы слово "возвращение" не прозвучало громче, чем их любимое - "суверенитет".

Но прозвучало.

И вот начинается истерика. Они мечутся между абзацами, обвиняя, отрицают очевидное, грозят призраками "подлинной истории", которую давно захоронили вместе с моралью. Они боятся не Азербайджана. Они боятся зеркала. Потому что "Западный Азербайджан" - это зеркало. Оно показывает, что всё, что они называли своей Родиной, было домом другого народа. И этот народ вернется - не с мечом, а с правдой. А правда, как известно, страшнее пули. Потому что пуля убивает тело. А правда - убивает миф.

Армянская дипломатия, разучившаяся отличать международное право от армянской пропаганды, вцепилась в последнее, что у неё осталось - в ложь. Жалкую, облезлую, но привычную. И в этом судорожном тексте, адресованном ОИС, нет ни факта, ни аргумента. Только лязг сломанных тезисов, треск трещащего под ногами исторического фундамента и визг тех, кто проиграл всё, кроме собственной наглости.

И если они считают, что этот визг кого-то напугает - пусть сразу запомнят: Азербайджан больше не отступает. Ни на сантиметр. Ни в памяти. Ни в праве. Ни в правде. Потому что за нами - История. А у них - только скомканные листы дипломатической бумажки, которые история уже отправила в мусор.

... Министерство иностранных дел Армении выступило с резким заявлением против "Стамбульской декларации", принятой на последней министерской конференции Организации исламского сотрудничества. Армянская сторона назвала формулировки документа "искажёнными" и "крайне однобокими".

"Мы глубоко разочарованы содержанием декларации и представленных по инициативе Азербайджана резолюций. Высказанные акценты противоречат интересам и логике установления прочного мира в регионе", - говорится в заявлении ведомства.

Особое возмущение Еревана вызало упоминание в документах ОИС термина "Западный Азербайджан", который, по мнению армянской стороны, "является явным территориальным притязанием Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения".

МИД Армении утверждает, что "на территории Республики Армения нет и не может быть так называемого "Западного Азербайджана"", настаивая, что это название якобы "вымышленное" и "придуманное правительством Азербайджана".

В заявлении также отвергаются оценки трагедии в Ходжалы, содержащиеся в декларации: "Удивляет и ложная интерпретация событий в Ходжалы. Подлинная история преступлений против человечности общеизвестна и прямо отрицает любые обвинения в адрес Республики Армения".

... Заявление армянского МИД, обрушившееся на головы участников Стамбульской министерской конференции Организации исламского сотрудничества, является не просто примером дипломатической лжи, но и интеллектуального позора. Оно насквозь пропитано патологической исторической амнезией, грубой подменой понятий, агрессивной антиазербайджанской риторикой и параноидальной боязнью фактов. Давайте не будем обтекать - это заявление было спешно сляпано в духе карабахской пропагандистской школы, которая давно оторвалась не только от реальности, но и от элементарной логики. Ответ будет холодным, юридически безупречным, исторически точным и предельно жёстким. Потому что с ложью так и надо.

Когда в заявлениях МИД Армении звучит, будто понятие "Западный Азербайджан" - это некая политическая конструкция, "вымысел", не имеющий отношения к действительности, это не просто ложь. Это информационное преступление. Преступление против памяти сотен тысяч изгнанных азербайджанцев, чьи дома, кладбища, мечети и родовые земли остались за линией границы, очерченной не правдой, а этническими чистками. Армения хочет, чтобы мир забыл. А Азербайджан напоминает.

Территория современной Республики Армения - это не просто географическое пространство, появившееся на пустом месте. Это западная часть исторического Азербайджана. От Зангибасара до Гёйчи, от Дарэлаяза до Нахчыванкалы - это земли, где веками жили азербайджанцы. Где звучал азербайджанский язык, возносился азан, плелись ковры, и строились мечети. Сегодня эти земли - выжженная пустота исторической памяти, где армянская власть не только уничтожила физические следы азербайджанского присутствия, но и пытается стереть саму мысль о его существовании.

И это не риторика. Это фактология. В архивах Москвы, Баку, Тбилиси, Тегерана, Стамбула и Парижа - хранятся документы, доказывающие три волны этнических чисток азербайджанцев в XX веке. В 1905 году армянские вооружённые формирования совместно с дашнаками вырезали десятки азербайджанских деревень. В 1918-1920 годах, когда создавалась Армянская республика, этническая чистка стала элементом государственной политики. А с 1948 по 1953 годы уже советская Армения официально депортировала более 100 тысяч азербайджанцев в Кура-Араксинскую низменность. Это - политика геноцидной стерилизации памяти.

Организация "Западный Азербайджан" - это не политическая фикция. Это не идеологический инструмент. Это институция исторической справедливости. Она создана не для вторжения, а для возвращения. Не для войны, а для возвращения к миру. Потому что международное право говорит ясно: у каждого народа есть право на возвращение.

Всеобщая декларация прав человека (статья 13), Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации - всё это прямо гарантирует право изгнанным вернуться в свои дома. Кто Армения, чтобы отказывать в этих правах? Кто вы, чтобы закрывать эти документы в сейф и говорить миру: "Забудьте, это было давно"?

Откройте карту Армении. Каждый второй топоним - это либо искажённое азербайджанское название, либо след насильственного переселения. Сколько армянских политиков имеют мужество произнести эти названия вслух? Кечан, Зангибасар, Абаран, Нюведи, Гёйча - это не просто названия.Это осквернённые надгробия. Это живые доказательства депортации, культурного геноцида и колониальной подмены.

Когда армянские дипломаты говорят о "мире", они хотят мира, в котором никто не вспомнит, на чьих костях построена Республика Армения. Они хотят не мира, а амнезии. Но мы не забываем. У нас память - это броня.

МИД Армении называет заявления ОИС "вредными для мира". Но давайте уточним: какого мира? Того, в котором армянская армия продолжает строить окопы вдоль границ и получать вооружение из Франции? Мира, в котором с территории Армении летают дроны, мины, агрессия и ложь? Или мира, в котором Пашинян подписывает документ, а на следующий день говорит противоположное?

Это не мир - это имитация мира. Мир начинается с признания правды. С покаяния. С возврата прав. Мир невозможен без справедливости. А справедливость невозможна без возвращения азербайджанцев Западного Азербайджана в их дома.

Если вы действительно хотите мира - признайте это право. Не на бумаге. А на деле. Иначе - это не мир. Это отсрочка новой эскалации. Это пауза, за которой снова полетят снаряды. Потому что лживый мир - это самый нестабильный мир.

Но самый отвратительный фрагмент заявления армянского МИДа - это издевательская фраза о "ложной интерпретации событий в Ходжалы". Это не просто ложь. Это торжество ницшеанского забвения. Это удар по могилам. Это вторая смерть для 613 азербайджанцев, убитых зверски в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Среди них - 106 женщин, 63 ребёнка, 70 стариков.

Ходжалы - это не "трагедия". Это преступление. Это геноцид, зафиксированный в отчётах "Human Rights Watch", "Мемориал", официальных заявлениях парламентов Пакистана, Мексики, Турции, Колумбии, Чили, Чешской Республики. Это правда, которую не могут замолчать даже международные организации, давно привыкшие к дипломатическим полутонам.

И не забудем главное: Серж Саргсян - бывший министр обороны, бывший президент - открыто признал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не поднимают руку на мирных жителей. Мы сломали этот стереотип".

Это не слова. Это свидетельство обвиняемого. Это устное признание вины. Это доказательство, подписанное кровью.

И если кто-то в Армении сегодня пытается оправдать Ходжалы - он не просто враг Азербайджана. Он - враг человечества.

Понятие "Западный Азербайджан" - это не дипломатический манёвр. Это требование истины. Это удар по амнезии. Это голос изгнанных, который не удастся заткнуть никакими пресс-релизами, никакими фейковыми форумами и никакими французскими пушками.

И если кто-то думает, что можно построить будущее на забвении прошлого - пусть посмотрит в глаза матери из Ходжалы. Или старика из Гёйçə. Они молчат. Но их молчание звучит громче армянской дипломатии.

Правда вернулась. И она требует возврата.

Слова - острые, как лезвие. А правда - крепче брони. Когда МИД Армении с напускным апломбом заявляет, что "Западный Азербайджан" - это территория Республики Армения, - он невольно подписывает акт собственной исторической несостоятельности. Потому что тот, кто кричит о суверенитете, но при этом судорожно боится возвращения тех, чьи предки покоятся в этой земле, - боится не чужих. Он боится прошлого. Боится правды. Боится памяти.

Если Армения уверена в своём "суверенитете", то почему она боится не армии, не агрессии, а... воспоминаний? Почему от одного только слова "Гёйча" или "Зангибасар" армянский истеблишмент впадает в истерику, будто от заклинания? Потому что за этими словами - выгнанные семьи, разрушенные мечети, осквернённые кладбища. И за этими словами - вина.

Суверенитет - это не прикрытие для преступлений. Это не индульгенция от международного права. Это не право переписывать топонимы, взрывать минареты и утверждать: "Нас здесь никогда не было". Потому что мы были. И мы есть. И мы вернёмся. Не с оружием. А с правдой. А правда не знает визового режима.

Что это за мораль, с которой МИД Армении поучает ОИС, - организацию, представляющую более 50 государств? Кто дал моральное право тем, кто на протяжении XX века строил моноэтническую государственность на руинах многонационального Закавказья, - осуждать страну, в которой сегодня мирно живут евреи, христиане, лезгины, таты, талыши, русские, аварцы, удины, грузины?

Вам не стыдно? Кто устраивал погромы в Ереване? Кто гнал курдов, езидов, русских, евреев? Кто сегодня на государственном уровне молча наблюдает за сносом староазербайджанских мечетей, за затопленными кладбищами, за стиранием азербайджанской памяти с карты? Это не просто политика. Это - культурный холокост.

И вы ещё осуждаете ОИС за поддержку Азербайджана? А вы - кто? Страна, которая десятилетиями поддерживала террористические формирования на азербайджанской территории? Страна, которая выдумала "арцах" и на коросту лжи лепила свою убогую мифологию "от Севана до Аракса"?

Проблема не в Азербайджане. Проблема - в зеркале. В том самом зеркале, куда впервые за сто лет армянская элита вынуждена посмотреть. А в зеркале - не героизм и не жертва. В зеркале - разрушенные села, депортированные народы, топонимическая фальсификация и политика отрицания. И страшный вопрос, от которого у Еревана замирает голос: "Где азербайджанцы Западного Азербайджана?" Где их дома? Где их школы? Где их мечети? Где их след?

Этого вопроса вы боялись. Этого ответа вы избегали. Но теперь - поздно. История пришла за ответами. И она стучит вам в дверь.

Армения обвиняет Азербайджан в "территориальных притязаниях"? Это шутка? Где вы были, когда на ваших картах полыхала "арцахская республика"? Когда ваши дипломаты обслуживали сепаратистов, которые в Баку убивали врачей и учителей только за этничность? Когда ваши спецслужбы снабжали оружием бандитов, называвших себя "защитниками нации", но стрелявших в спины беременным женщинам?

Где вы были, когда на территории Армении прятались боевики, сбежавшие из Карабаха? Когда Ереван предоставлял "убежище" российским дезертирам, разыскиваемым за преступления, - но при этом отказывался экстрадировать даже убийц, лишь бы создать антиисламскую витрину "гуманизма"?

Вы обвиняете в "экстремизме" тех, кто требует права на возвращение? Вы называете угрозой слово "Гёйча", но при этом защищаете память Монте Мелконяна и других террористов? Вы ставите памятники людям, чьи руки по локоть в крови, но осуждаете тех, кто говорит о праве вернуться к могиле деда?

Это не политика. Это клиника.

Западный Азербайджан - это не угрозa. Это навигатор справедливости. Это компас истории, который показывает путь назад - к памяти, к правде, к идентичности. И этот путь не нуждается в вашем одобрении. Потому что история - это не кафе в Ереване, где официант приносит только то, что приятно клиенту. История - это приговор. И этот приговор уже вынесен.

Азербайджан вернулся. Не только в Карабах. Но и в правду.

Вам это не нравится? Это не важно.

Вы не согласны? Это не имеет значения.

Вы хотите сопротивляться? Тогда готовьтесь - не к войне, а к исторической изоляции. Потому что в XXI веке уже не срабатывают методы XX века. Потому что сегодня у каждого изгнанного - голос. У каждого разрушенного села - свидетель. У каждой молчаливой могилы - правда, которая громче пушек.

Совет напоследок - не дипломатам, а тем, кто ещё не осознал масштаб эпохи.

Западный Азербайджан - это не карта. Это возвращение справедливости.

И оно уже началось.

Хотите вы того или нет.