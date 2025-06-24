Азербайджанская художница удостоена награды в Лондоне

Азербайджанская художница Джахан Намазова удостоена первой награды Международный фестиваль искусств и талантов в Лондоне - Golden Time Talent Festival 2025.

Двухдневное мероприятие объединило художников и исполнителей со всего мира на двух престижных площадках - Triton Square и The Shaw Theatre, сообщила Trend Life Джахан Намазова, передает Day.Az.

В рамках проекта были представлены работы художников из более чем 25 стран, включая Великобританию, Германию, Казахстан, Польшу, Францию, Турцию, Италию, Украину, Литву, Грузию и другие. Более 150 участников представили свои таланты, а фестиваль посетили представители различных сфер образования и искусства. Фестиваль включал живые выступления, концерты, церемонии награждения и работу международного жюри, в состав которого вошли профессионалы из 14 стран. На сцене выступали вокалисты, танцоры, инструменталисты и другие участники, вдохновляя сотни людей своим талантом.

"В 2024 году я приняла участие в Golden Time Talent Festival с картинами "Душевное спокойствие" и "Таинственный Баку", где заняла 2 и 3 место. После этого меня пригласили принять участие в гран-при, где я заняла первое место со скульптурной инсталляцией "Основа жизни". В рамках церемонии награждения в Лондоне была представлена экспозиция художников, где я представила произведение "Отражение души". Это был не просто конкурс, а настоящий международный праздник таланта, культуры и творчества", - отметила Дж.Намазова.

Церемония награждения прошла в The Shaw Theatre. Финалисты получили британские дипломы, кубки и эксклюзивные приглашения на будущие выставки, выступления и каталог Top World Talents.

Джахан Намазова - выпускница факультета декоративно-прикладного искусства Азербайджанской художественной академии, педагог по керамике. Участвовала во многих республиканских и международных выставках и конкурсах. Основательница бренда Cahan Сeramic. Главный специалист по керамике в Центре инклюзивного развития и творчества DOST.