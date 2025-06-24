Азербайджан был представлен на международном фестивале казахской песни

В казахстанском городе Туркестан прошел международный фестиваль казахской песни Voice of Turan - 2025.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области, в фестивале приняли участие исполнители из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туниса, Португалии, Румынии, Кубы, Италии, ЮАР, Сан-Марино, Эквадора, Индонезии, Болгарии, а также республик Татарстан, Башкортостан, Тыва Российской Федерации, передает Day.Az.

В течение двух дней они представляли музыку выдающихся композиторов, продемонстрировав богатое музыкальное наследие казахского народа широкой международной аудитории.

В финальном этапе фестиваля каждый участник исполнил казахскую песню в собственном стиле. По итогам конкурса Гран-при завоевал талантливый певец из Италии Винченцо Кантьелло.