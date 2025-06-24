https://news.day.az/world/1762991.html Наводнение в столице Андорры - ВИДЕО В столице Андорры произошли наводнения. Как сообщает Day.Az, в Андорре-Ла-Велья проживает около трети населения княжества, всё население которого менее сотни тысяч человек. Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Наводнение в столице Андорры - ВИДЕО
В столице Андорры произошли наводнения.
Как сообщает Day.Az, в Андорре-Ла-Велья проживает около трети населения княжества, всё население которого менее сотни тысяч человек.
Кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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