https://news.day.az/world/1762991.html

Наводнение в столице Андорры - ВИДЕО

В столице Андорры произошли наводнения. Как сообщает Day.Az, в Андорре-Ла-Велья проживает около трети населения княжества, всё население которого менее сотни тысяч человек. Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: