Наводнение в столице Андорры

В столице Андорры произошли наводнения. 

Как сообщает Day.Az, в Андорре-Ла-Велья проживает около трети населения княжества, всё население которого менее сотни тысяч человек.

Кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: