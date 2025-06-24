"Нефтчи" принял решение по Озобичу

Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" рассталась с еще одним игроком.

Как сообщили İdman.biz в клубе, представитель Баку не стал продлевать с Филипом Озобичем контракт, срок действия которого истек.

Футболист, выступавший за "Нефтчи" с лета 2023 года, за этот период провел 70 официальных матчей и забил 16 голов.