https://news.day.az/sport/1763067.html "Нефтчи" принял решение по Озобичу Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" рассталась с еще одним игроком. Как сообщили İdman.biz в клубе, представитель Баку не стал продлевать с Филипом Озобичем контракт, срок действия которого истек. Футболист, выступавший за "Нефтчи" с лета 2023 года, за этот период провел 70 официальных матчей и забил 16 голов.
"Нефтчи" принял решение по Озобичу
Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" рассталась с еще одним игроком.
Как сообщили İdman.biz в клубе, представитель Баку не стал продлевать с Филипом Озобичем контракт, срок действия которого истек.
Футболист, выступавший за "Нефтчи" с лета 2023 года, за этот период провел 70 официальных матчей и забил 16 голов.
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