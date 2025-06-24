Цена нефти Brent продолжает падать

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель впервые с 11 июня 2025 года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:25 (по бакинскому времени), цена Brent снижалась на 3,89% - до $67,9 за баррель.

К 10:40 фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $67,71 за баррель (-4,16%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года снизился на 3,08% - до $64,81 за баррель.

Ранее мы сообщали, что цены на нефть падают на фоне обострения на Ближнем Востоке.