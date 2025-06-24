Азербайджанский арбитр получил назначение на полуфинал чемпионата Европы

Арбитр ФИФА из Азербайджана Эльчин Масиев получил новое назначение от УЕФА и обслужит полуфинальный матч чемпионата Европы среди футболистов до 21 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Масиев будет четвертым арбитром на встрече между сборными Англии и Нидерландов, которая состоится 25 июня в Словакии. Главным судьей матча назначен грек Василиос Фотиас. Начало игры - в 23:00 по бакинскому времени.

Ранее Эльчин Масиев уже работал на этом турнире, обслужив матчи группового этапа Чехия - Англия (1:3) и Грузия - Португалия (0:4), а также четвертьфинал Германия - Италия (3:2), где он также исполнял функции четвертого арбитра.