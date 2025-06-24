https://news.day.az/officialchronicle/1763034.html Президент Ильхам Алиев: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана И Италия, и Китай являются стратегическими партнерами Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
Президент Ильхам Алиев: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
И Италия, и Китай являются стратегическими партнерами Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
Глава государства подчеркнул, что с Италией и Китаем подписаны декларации о стратегическом партнерстве. "Итогом моих многочисленных визитов в эти страны стали прекрасные результаты по многим направлениям", - отметил он. Президент Ильхам Алиев добавил, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один; Китай также занимает ведущие позиции среди торговых партнеров нашей страны.
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