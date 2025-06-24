https://news.day.az/politics/1763110.html ВВС Азербайджана и Сербии обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия в Баку состоялась экспертная встреча между представителями ВВС обеих стран. Об этом во вторник сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
ВВС Азербайджана и Сербии обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия в Баку состоялась экспертная встреча между представителями ВВС обеих стран.
Об этом во вторник сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
"Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между ВВС Азербайджана и Сербии.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, даны ответы на вопросы",- отмечается в информации ведомства.
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