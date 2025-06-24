Пезешкиан сожалеет из-за ущерба при ударе по базе Аль-Удейд

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил сожаление из-за ущерба, нанесенного в результате удара по американской авиабазе Аль-Удейд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства.

"Президент Ирана выразил сожаление Его Высочеству эмиру и братскому народу Катара в связи с ущербом, причиненным этим ударом, подчеркнув, что эта операция не была направлена против Катара и его народа и что этот удар не представляет угрозы для Катара", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии эмира Катара.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара.