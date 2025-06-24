Пезешкиан поблагодарил Катар

Иран еще раз выражает искреннюю благодарность Катару за поддержку, солидарность с Ираном и усилия в вопросе прекращения войны.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Он выразил надежду, что дружественный и братский Катар признает, что инцидент, произошедший минувшим днем, был реакцией на прямое участие США в нападении Израиля на Иран. Пезешкиан заявил, что иранское государство и граждане полностью понимают позицию Катара и особо ценят солидарность катарского государства и граждан в трудные времена.

Он отметил, что Иран подвергся нападению во время переговоров по решению проблемы. Хотя предлагалось вернуться за стол переговоров, такой шаг в момент, когда применяется военная агрессия, означал принятие требований агрессора. Соответственно, Иран не принял предложение и попытался дать достойный ответ на агрессию.

"Иран стремится развивать конструктивные, дружественные и братские отношения с Катаром. Надеюсь, при первой же возможности состоится мой визит в Доху и будут проведены переговоры о путях укрепления взаимоотношений наших стран", - сказал Пезешкиан.

В телефонном разговоре Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что его страна имеет глубокие отношения с Ираном, и Катар приложил всяческие усилия, чтобы уберечь Иран от нападений, что отвечает интересам, дружбе и братству с соседней страной.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара.

24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.