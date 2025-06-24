Внесены изменения в правила приобретения квартир, находящихся в распоряжении Госагентства жилищного строительства

Внесены изменения в "Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, после выбора жилья через систему "льготное жилье" изменение способа оплаты, выбранного заявителем, выразившим намерение приобрести жилье за собственные средства, на способ оплаты за счет ипотечного кредита не допускается.

"Электронный кабинет" лица аннулируется в нижеследующих случаях, и в течение 5 рабочих дней ему направляется уведомление об этом одним из указанных им способов (адрес электронной почты, номер мобильного телефона, почтовый адрес):

- при отмене соответствующим актом Президента страны случая отнесения лица к категории лиц, указанной в пункте 2.1 настоящего Правила;

- при установлении судом обстоятельств искажения сведений о принадлежности лица к категории лиц, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Правила, указанных лицом, для которого открыт "электронный кабинет", в соответствии с подпунктом 5.3.3 настоящего Правила.