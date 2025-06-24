Фариз Исмаилзаде призвал учитывать урбанистику Баку при проектировании дошкольных учреждений
Правила строительства дошкольных образовательных учреждений не соответствуют современной урбанистике Баку.
Об этом сказал заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию Фариз Исмаилзаде во время выступления на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Day.Az.
"Одной из главных трудностей являются строительные нормы, а точнее постановление Кабинета министров №171, регламентирующее правила и выдачу лицензий на строительство дошкольных образовательных учреждений. Правила и требования здесь не соответствуют современной урбанистике Баку, что в свою очередь создает трудности при создании частных садов", - сказал он.
Ф.Исмаилзаде отметил, что постановление №171 основано на нормативах советского периода и не соответствует современным требованиям.
"Оно предусматривает только один тип детского сада, что не создает подходящих условий для предпринимателей. Существует необходимость изменения нормативов, их адаптации к международной практике. Налоговые льготы, реализованные в период с 2014 по 2024 годы, привели к увеличению числа частных детских садов (с 50 до 155). Непродление льготного периода препятствует такому развитию. Рекомендуется восстановление и поощрение налоговых льгот", - сказал он.
Депутат напомнил, что в Азербайджане на сегодня посещают государственные детсады 120 тысяч детей из около 650 тысяч в возрасте от 1 до 5 лет. "Всего 35% детей охвачены дошкольным образованием. В то время как в соответствии со стратегией социально-экономического развития нашей страны этот показатель должен составлять 50%, а в соответствии с глобальными целями ООН - 90%", - добавил он.
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