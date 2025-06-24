ЦБА сообщил о росте объема безналичных платежей до рекордных уровней

В 2024 году общий объем операций по платежным картам, эмитированным банками, действующими в Азербайджане, превысил 126 миллиардов манатов, что на 27 процентов больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил член правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов в ходе выступления на "FINTEX SUMMIT 2025 - выставка финансов и технологий" в Баку.

Он отметил, что по данным на апрель 2025 года, ежемесячный объем безналичных платежей с помощью платежных карт приблизился к 10 миллиардам манатов.

"За первые четыре месяца текущего года объем безналичных операций внутри страны вырос на 67 процентов, а количество таких транзакций - более чем на 91 процент. Это означает, что 9 из 10 операций по платежным картам совершаются в безналичной форме, что является значительным достижением",- добавил В.Халилов.