Бывший футболист "Тоттенхэма" в азербайджанской команде

Кристиан Себальос вернулся в азербайджанскую футбольную команду "Сабах".

Как передает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, что испанский ветеран на этот раз поможет в качестве тренера.

Он войдет в тренерский штаб нового главного тренера Валдаса Дамбраускаса.

Последней командой 32-летнего молодого специалиста в его футбольной карьере был "Сабах". Себальос забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 31 игре за представителя Масазыра.

Отметим, что испанец, завершивший карьеру несколько месяцев назад, до прихода в "Сабах" выступал за такие команды, как "Сент-Трюйден" в Бельгии, "Катар", "Аль-Вакра" в Катаре, а также "Тоттенхэм" и "Чарльтон" в Англии.