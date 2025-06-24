Бывший футболист "Тоттенхэма" в азербайджанской команде
Кристиан Себальос вернулся в азербайджанскую футбольную команду "Сабах".
Как передает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, что испанский ветеран на этот раз поможет в качестве тренера.
Он войдет в тренерский штаб нового главного тренера Валдаса Дамбраускаса.
Последней командой 32-летнего молодого специалиста в его футбольной карьере был "Сабах". Себальос забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 31 игре за представителя Масазыра.
Отметим, что испанец, завершивший карьеру несколько месяцев назад, до прихода в "Сабах" выступал за такие команды, как "Сент-Трюйден" в Бельгии, "Катар", "Аль-Вакра" в Катаре, а также "Тоттенхэм" и "Чарльтон" в Англии.
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