"Нефтчи" не смог договориться с Ренатом Дадашовым

"Нефтчи" не будет подписывать контракт с игроком сборной Азербайджана по футболу Ренатом Дадашовым.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, переговоры сторон не увенчались положительным результатом.

26-летний нападающий все еще ищет себе клуб.

Отметим, что Дадашов в феврале перешел в польскую команду "Радомяк". Хотя в контракте, подписанном клубом с Ренатом до конца сезона, есть пункт о его продлении на год, игрок не хочет оставаться в команде.