https://news.day.az/sport/1763120.html "Нефтчи" не смог договориться с Ренатом Дадашовым "Нефтчи" не будет подписывать контракт с игроком сборной Азербайджана по футболу Ренатом Дадашовым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, переговоры сторон не увенчались положительным результатом. 26-летний нападающий все еще ищет себе клуб. Отметим, что Дадашов в феврале перешел в польскую команду "Радомяк".
"Нефтчи" не смог договориться с Ренатом Дадашовым
"Нефтчи" не будет подписывать контракт с игроком сборной Азербайджана по футболу Ренатом Дадашовым.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, переговоры сторон не увенчались положительным результатом.
26-летний нападающий все еще ищет себе клуб.
Отметим, что Дадашов в феврале перешел в польскую команду "Радомяк". Хотя в контракте, подписанном клубом с Ренатом до конца сезона, есть пункт о его продлении на год, игрок не хочет оставаться в команде.
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