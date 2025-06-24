Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран соблюдать режим прекращения огня, сообщает Day.Az.

"Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее Иран запустил несколько волн ракет по Израилю.

Этой ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям. С тех пор между сторонами продолжается обмен ударами.

22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

23 июня Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.