Цены на газ в Европе обрушились

Цены на газ на лондонской бирже ICE обрушились на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фьючерсы на поставку топлива в июле по индексу голландского хаба TTF упали до отметки 433 доллара за тысячу кубометров. На момент открытия стоимость газа в Европе составляла 436,9 доллара (минус 9,3 процента к цене завершения торгового дня - 481,7 доллара). Стоимость доходила до уровня 442,4 доллара за тысячу кубометров. Минимальный уровень цен составил 428,3 доллара за тот же объем.