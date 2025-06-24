Началось очередное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, в повестку заседания включено 12 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О теплоснабжении" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", законы Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов", "Об основах финансов муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "Об утверждении Положения об органе муниципальной налоговой службы" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой";

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О дошкольном образовании" (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (первое чтение).