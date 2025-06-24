Новый iPhone 17 получит яркий и современный цвет корпуса

Компания Apple проводит внутренние тестирования двух новых цветовых вариантов для базовой модели iPhone 17 - фиолетового и светло-зеленого. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает авторитетный инсайдер Majin Bu.

По словам инсайдера, наибольшие шансы на релиз имеет фиолетовый цвет, который вызывает больший интерес в Apple и описывается как "яркий и современный". Подобный оттенок в последний раз использовался в линейке iPhone 12.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. По слухам, базовый iPhone 17 впервые получит дисплей с частотой обновления 120 Гц - ранее эта функция была эксклюзивом моделей Pro. Однако Apple сэкономит и оснастит гаджет LTPS-панелью вместо используемой в Pro-моделях LTPO. Из-за этого смартфон не сможет использовать динамическую частоту обновления, а значит, будет активнее расходовать заряд и не получит функцию Always-On Display.

Базовая модель унаследует дизайн от iPhone 16, тогда как iPhone 17 Pro предложит обновленное оформление задней крышки. Также в обновленной серии появится совершенно новый iPhone 17 Air, которому приписывают толщину 5,5 мм.