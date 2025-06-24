Создана Платформа кредитных бюро Тюркских государств

В Баку подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Платформы кредитных бюро Тюркских государств.

Как сообщает во вторник Day.Az, церемония подписания состоялась сегодня в Баку в рамках "FINTEX SUMMIT 2025 - выставка финансов и технологий".

Меморандум о взаимопонимании был подписан между генеральным директором Азербайджанского кредитного бюро Эльчином Габибовым, представителем Турецкого кредитного бюро Олкуном Денизом, руководителем Казахстанского First Credit Bureau Русланом Омаровым, генеральным директором Центра кредитной аналитики Республики Узбекистан Равшаном Абдулкеримовым и представителем Кыргызского кредитного бюро Марлизом Дуйшегуловым.

Стороны намерены реализовывать совместные инициативы для укрепления сотрудничества и обмена опытом в области кредитной отчетности. В рамках этого сотрудничества будут организованы семинары, образовательные и тренинговые программы, а также обеспечен обмен соответствующими знаниями и опытом в соответствии с внутренними политиками и процедурами Кредитных бюро. Кроме того, стороны создадут каналы коммуникации для расширения возможностей деятельности членов организации на территориях других стран и изучат потенциал сотрудничества в других сферах финансового сектора.