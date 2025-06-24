Азербайджан подтвердил приверженность развитию, ориентированному на человека

На открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности: бедность, отсталость и конфликты" Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность развитию, ориентированному на человека, подчеркнув масштабные восстановительные усилия на освобождённых территориях, передает Day.Az со ссылкой на постоянное представительство Азербайджана в ООН.

"Мы восстанавливаем с нуля целые города и сёла, внедряя инновационные концепции, такие как "умный город", "умное село" и "зона зелёной энергетики". Поселения, которые ещё недавно лежали в руинах, сегодня возрождаются как современные населённые пункты", - говорится в заявлении.

Как подчеркнуло азербайджанское представительство, каждый новый аэропорт, школа, ферма, больница или дорога, вводимые в этих регионах, способствуют укреплению достигнутого прогресса, а также поддержанию стабильности и устойчивого роста.