Азербайджанские шахматистки узнали соперниц по Кубку мира

Состоялась жеребьевка Кубка мира по шахматам среди женщин, который пройдет 5-29 июля в Батуми (Грузия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие четыре азербайджанские шахматистки, узнавшие соперниц по первому кругу.

Говхар Бейдуллаева встретится с Анахитой Захедифар (Иран), Ульвия Фаталиева сыграет против Жилинг Жанг (Австралия), Ханым Баладжаева будет противостоять Эльназ Калиахмет (Казахстан), а Гюльнар Мамедова постарается пройти Юншан Ли (Китай).

Кубок мира проходит по нокаут-системе, на нем будут разыграны путевки на турнир претендентов - их получат три лучшие шахматистки.