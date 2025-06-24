https://news.day.az/sport/1763037.html Азербайджанские шахматистки узнали соперниц по Кубку мира Состоялась жеребьевка Кубка мира по шахматам среди женщин, который пройдет 5-29 июля в Батуми (Грузия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие четыре азербайджанские шахматистки, узнавшие соперниц по первому кругу.
Азербайджанские шахматистки узнали соперниц по Кубку мира
Состоялась жеребьевка Кубка мира по шахматам среди женщин, который пройдет 5-29 июля в Батуми (Грузия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие четыре азербайджанские шахматистки, узнавшие соперниц по первому кругу.
Говхар Бейдуллаева встретится с Анахитой Захедифар (Иран), Ульвия Фаталиева сыграет против Жилинг Жанг (Австралия), Ханым Баладжаева будет противостоять Эльназ Калиахмет (Казахстан), а Гюльнар Мамедова постарается пройти Юншан Ли (Китай).
Кубок мира проходит по нокаут-системе, на нем будут разыграны путевки на турнир претендентов - их получат три лучшие шахматистки.
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