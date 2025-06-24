https://news.day.az/officialchronicle/1763030.html Президент Ильхам Алиев: Электростанция «8 Ноября» еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа Электростанция "8 Ноября", конечно, усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.
Президент Ильхам Алиев: Электростанция «8 Ноября» еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа
Электростанция "8 Ноября", конечно, усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время более 40 процентов электроэнергии страны вырабатывается в Мингячевире. "Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути", - отметил он.
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