Глава минэкономики Грузии подал в отставку

Министр экономики и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили подал в отставку, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что министром экономики станет член Полисовета "Грузинской мечты" Мариам Квривишвили, до этого занимавшая пост замминистра.

"Ее все знают, поэтому в особом представлении она не нуждается... До сих пор она занимала должность заместителя министра экономики, где весьма успешно руководила такими направлениями, как туризм и авиация. Сегодня сфера ее деятельности расширяется, и я уверен, что на посту министра она будет столь же успешна, как и при руководстве соответствующими секторами", - заявил Кобахидзе.

Cлухи о том, что Давиташвили планирует покинуть должность, появились еще в мае. После отставки с поста министра он займет должность главного советника Кобахидзе по экономическим вопросам.