TeslaPay видит в Азербайджане стратегическую точку для расширения бизнеса

Мы надеемся найти новые пути развития нашего бизнеса в Азербайджане, а также найти подходящих партнеров здесь.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня Trend управляющий партнер компании TeslaPay Филип Ларин в рамках выставки финансов и технологий Fintex Summit 2025 в Баку.

Он перечислил страны, в которых работает TeslaPay.

"У нас есть несколько финансовых компаний в Европе. В то же время некоторые из наших центров работают на Ближнем Востоке, например, в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн. Также мы работаем в Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. У нас также есть компании в Восточной Азии - Малайзии, Индонезии и Гонконге.

Мы участвуем в этой конференции, чтобы найти партнера для построения бизнеса в Азербайджане. Мы ищем сотрудничества с местными банками, юридическими фирмами. Мы также заинтересованы в установлении контактов с Центральным банком Азербайджана и другими регулирующими органами здесь", - сказал он.

Управляющий партнер компании выразил надежду, что TeslaPay найдет новые пути развития своего бизнеса в Азербайджане.

"Здесь много компаний, работающих в сфере финтеха. Эти компании обладают высокими навыками и компетенциями как в ИТ, так и в финансовом секторе. Кроме того, мы считаем, что Азербайджан может стать местным центром развития нашего бизнеса и надеемся найти здесь подходящих партнеров и решения", - сказал Ф.Ларин.