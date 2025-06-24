ФК "Имишли" возглавил португалец

Объявлен новый главный тренер азербайджанской футбольной команды "Имишли".

Как сообщили İdman.biz в клубе, наставником регионального представителя, прошедшего отбор в Премьер-лигу Азербайджана, назначен португалец Жорже Касгилья.

Его помощниками будут Криштиану Дураше и Гильерме Кадете. Эльшад Тахиров будет работать с вратарями, а Ульян Гога будет выполнять функции тренера по физподготовке.