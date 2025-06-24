https://news.day.az/sport/1763137.html ФК "Имишли" возглавил португалец Объявлен новый главный тренер азербайджанской футбольной команды "Имишли". Как сообщили İdman.biz в клубе, наставником регионального представителя, прошедшего отбор в Премьер-лигу Азербайджана, назначен португалец Жорже Касгилья. Его помощниками будут Криштиану Дураше и Гильерме Кадете.
ФК "Имишли" возглавил португалец
Объявлен новый главный тренер азербайджанской футбольной команды "Имишли".
Как сообщили İdman.biz в клубе, наставником регионального представителя, прошедшего отбор в Премьер-лигу Азербайджана, назначен португалец Жорже Касгилья.
Его помощниками будут Криштиану Дураше и Гильерме Кадете. Эльшад Тахиров будет работать с вратарями, а Ульян Гога будет выполнять функции тренера по физподготовке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре