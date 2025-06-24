Казахстан и Азербайджан расширяют паромное сообщение

С сентября 2025 года казахстанская компания MSC Middle Corridor Maritime планирует запустить регулярное паромное сообщение по маршруту Курык - Алят (Азербайджан) - Курык.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе "Казахстанских железных дорог".

Аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай и председатель совета директоров Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили обсудили инвестиционный проект, направленный на развитие паромных перевозок на Каспийском море.

В ходе встречи было отмечено, что с сентября 2025 года в управление казахстанской компании MSC Middle Corridor Maritime перейдут новые паромы, и по маршруту Курык - Алят (Азербайджан) - Курык впервые будут запущены регулярные рейсы под флагом Казахстана.

"Ежемесячно планируется выполнять по маршруту Курык - Алят - Курык восемь-девять рейсов. Вместимость одного судна - 54 грузовых фуры. Такая интенсивность движения значительно повысит пропускную способность каспийского направления и создаст надежный логистический мост между Казахстаном и Азербайджаном, открывая новые возможности для экспортеров и импортеров обеих стран", - говорится в сообщении.

Согласно данной информации, ведутся переговоры о расширении сотрудничества с другими паромными операторами.

Нурдаулет Килыбай отметил, что данная инициатива придаст значительный импульс развитию региональной логистики. В свою очередь Давид Бежуашвили выразил намерение реализовать конкретные проекты в Мангистауской области.

Подчеркнуто, что развитие паромных перевозок на Каспии является частью более широкой стратегии Казахстана по укреплению своих позиций в качестве морской державы.