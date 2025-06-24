Будет ли проводиться отдельный экзамен для кандидатов в директора школ?

Будущих директоров и их заместителей в азербайджанских школах отныне будут отбирать исключительно из числа педагогов, показавших высокие результаты на экзаменах.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на VIII Международной образовательной конференции ADA.

Министр подчеркнул, что отдельного экзамена для кандидатов в директора и замдиректора не будет.

"Человек, плохо знающий свой предмет, не может быть директором школы", - заявил Амруллаев. Вместо экзамена будет проводиться собеседование, на которое смогут претендовать учителя с высокими баллами по своим специальностям. Только после успешного прохождения интервью они смогут занять административные должности.

Как отметил министр, эта инициатива направлена на повышение качества управления школами и привлечение в руководство действительно компетентных специалистов.