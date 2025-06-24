В Азербайджане вносятся изменения в закон о бюджетной системе

В течение бюджетного года часть остатков бюджетных средств будет перечислена в Фонд обеспечения.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджетной системе", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, финансовые операции по расходам государственного бюджета, совершенные в течение бюджетного года, будут отражаться в ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении государственного бюджета за этот год в соответствии с внесенными изменениями и не будут рассматриваться как отклонения от утвержденных показателей.

В течение бюджетного года свободный остаток средств единого казначейского счета будет управляться и (или) передаваться в управление путем осуществления платежей по соответствующим направлениям. Распоряжение остатками средств на едином казначейском счете в течение бюджетного года и (или) передача их в управление осуществляется органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Правила передачи остатков средств на едином казначейском счете в управление определяются органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Часть профицита бюджета, образовавшегося в течение бюджетного года, определенная органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, может быть перечислена в Фонд обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. К концу года остатки на всех казначейских счетах будут переведены на единый казначейский счет.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.