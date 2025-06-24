Рютте призвал к укреплению взаимодействия стран НАТО с оборонпромом Турции
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости обеспечить максимально тесную взаимосвязь оборонно-промышленной базы Турции с Великобританией, Норвегией и ЕС.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", глава блока выступил на "Общественном форуме" организованном в рамках саммита НАТО в Гааге.
Рютте отметил, что Турция располагает очень масштабной оборонно-промышленной базой. Генсек акцентировал, что этот факт нельзя игнорировать.
"Я побывал на некоторых из их компаний, это действительно впечатляет", - сказал он, говоря о посещении им предприятия турецкого оборонпрома.
Глава блока также заявил о недопустимости возведения барьеров для турецкого оборонпрома со стороны союзников по Североатлантическому альянсу. "Давайте не позволим устанавливать барьеры в НАТО. Это не принесет пользы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире оператор спутников заключил соглашение с НАТО.
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