Рютте призвал к укреплению взаимодействия стран НАТО с оборонпромом Турции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости обеспечить максимально тесную взаимосвязь оборонно-промышленной базы Турции с Великобританией, Норвегией и ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", глава блока выступил на "Общественном форуме" организованном в рамках саммита НАТО в Гааге.

Рютте отметил, что Турция располагает очень масштабной оборонно-промышленной базой. Генсек акцентировал, что этот факт нельзя игнорировать.

"Я побывал на некоторых из их компаний, это действительно впечатляет", - сказал он, говоря о посещении им предприятия турецкого оборонпрома.

Глава блока также заявил о недопустимости возведения барьеров для турецкого оборонпрома со стороны союзников по Североатлантическому альянсу. "Давайте не позволим устанавливать барьеры в НАТО. Это не принесет пользы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире оператор спутников заключил соглашение с НАТО.