Эта авиакомпания планирует возобновить рейсы в страны Ближнего Востока

Авиакомпания Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании подчеркнули, что в случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены.

"Вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации. Просим пассажиров следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении компании.

Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и отмечает, что безопасность остается ее главным приоритетом.

Ранее в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяла на 24 июня следующие рейсы:

Астана-Дубай-Астана;

Алматы-Дубай-Алматы;

Шымкент-Доха-Шымкент (чартер).

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию, направленную против иранских ядерных объектов и военной инфраструктуры. В ответ Иран нанес ракетные удары и удары беспилотников по Израилю. 22 июня в конфликт вступили Соединенные Штаты, нацелившись на ключевые ядерные объекты Ирана.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

Сегодня офис премьер-министра Израиля объявил, что правительство Израиля при посредничестве Президента США Дональда Трампа согласилось на прекращение огня с Ираном.