При Рабочей группе по "II Госпрограмме по Великому возвращению" созданы рабочие подгруппы
При рабочей группе по подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" созданы рабочие подгруппы.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.
Рабочая подгруппа по возвращению населения и организации безопасного проживания на территориях
Руководитель рабочей подгруппы
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Рабочая подгруппа по строительству и инфраструктурному обеспечению населенных пунктов
Руководитель рабочей подгруппы
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики
Рабочая подгруппа по интеграции экономики территорий в отечественную и зарубежную цепочку создания стоимости для устойчивого заселения
Руководитель рабочей подгруппы
Министр экономики Азербайджанской Республики
Рабочая подгруппа по улучшению экологической среды и внедрению экологически чистых технологий
Руководитель рабочей подгруппы
Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре