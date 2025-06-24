Опубликованы данные о ходе работ на автодороге Баку–госграница с Грузией

На участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящем через город Евлах, завершается строительство подземного пешеходного перехода, тротуаров, а также подъездных путей, обеспечивающих въезд-выезд автомобилей на эту дорогу с двух направлений.

Об этом сказал журналистам инженер Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Махир Бабаев, сообщает Day.Az.

"Общая длина пешеходного перехода составит 48 метров. Общая длина подъездных путей составляет 3,2 километра, ширина - 7 метров. Отмечу, что магистральная дорога Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией является составной частью международного транспортного коридора, проходящего через территорию Азербайджана. Ее строительство на уровне, отвечающем современным стандартам, еще больше усиливает роль Азербайджана, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, в международных перевозках", - сказал он.

М.Бабаев отметил, что железобетонные работы на части пешеходного перехода близки к завершению. "90 процентов работ на подъездных путях завершены, ведутся заключительные работы", - сказал он.