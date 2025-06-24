В Гааге началась демонстрация против саммита НАТО

Во вторник около 100 активистов движения за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир") в Гааге провели акцию протеста против саммита НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

Демонстрация с призывами к миру и против политики НАТО проходит во вторник на поле Маливелд в Гааге, где традиционно проводятся крупные мероприятия и концерты.

Участники акции пришли с плакатами, на которых были написаны лозунги: "Вместе остановим НАТО", "Выбирай правду и мир, а не ложь и войну", "Мы за мир!", "Нет войне от нашего имени!". У некоторых также были флаги, символизирующие мир, и флаги России.

Саммит пройдет 24-25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи - побудить государства - члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% - на вспомогательное финансирование.