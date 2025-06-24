Сексуальные похождения Маргариты Симоньян в Сочи

Армянская пропагандистка и провокаторша Маргарита Симоньян, по-видимому, окончательно решила сбросить с себя даже остатки достоинства. Да еще и на глазах у всей России. И речь вовсе не о её привычной риторике, а о куда более "интимной" теме. В эфире одного из телевизионных шоу, в окружении коллег и одобрительно кивающего Соловьёва, она в подробностях поведала историю, достойную дешёвого бульварного романа с прилавка вокзального киоска.

По словам Симоньян, она недавно вернулась из Сочи, где проходил кинофестиваль "Евразия". Её муж Тигран Кеосаян, будучи президентом фестиваля, не смог присутствовать (по понятным причинам), и Маргарита героически отправилась его "представлять". И, надо полагать, представила - на всю страну.

Ни на секунду не смущаясь, рассказала, как, выпив лишнего, познакомилась с каким-то мужчиной, села к нему в такси, положила голову ему на колени и почувствовала "кое-что у себя в голове".

Всё это - под дружный смех студии. А потом - классика жанра: очнулась голой в квартире с незнакомцем. Без паники. Без стыда. Без даже тени сожаления.

На секунду забудем, что это был телевизионный эфир. Что перед ней сидят взрослые, якобы серьёзные люди, представители якобы государственных СМИ. Всё, что они смогли выдавить, - это смех, кивки и фразочки в духе "ну, с кем не бывает". Никто не задал очевидный вопрос: что вообще происходит?

Но особенно позорной эта сцена выглядит в свете того, что её муж, Тигран Кеосаян, пока еще жив и, судя по этой исповеди, уже давно списан с баланса. Ну а что - будущая вдова может себе позволить немного воспоминаний о сочинской "жаре".

Кеосаян, конечно, идиот не менее, но даже врагу не пожелаешь такую спутницу. Кошмарно, да и только...