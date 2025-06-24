В Конгрессе США запретили пользоваться WhatsApp

Сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться мессенджером WhatsApp на рабочих мобильных устройствах и персональных компьютерах из-за риска утечки персональных данных.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на распоряжение, которое было разослано конгрессменам.

"Управление кибербезопасности США посчитало WhatsApp высокорискованным приложением для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как оно защищает пользовательские данные, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием", - говорится в тексте документа.

Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор рекомендовала сотрудникам использовать другие мессенджеры для связи, среди которых Teams, FaceTime и другие платформы.