https://news.day.az/tourism/1763252.html Пассажирка устроила «дикую истерику» в самолете перед вылетом - ВИДЕО Пассажирка авиакомпании Virgin Airlines устроила "дикую истерику" в самолете перед вылетом в Австралии. Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое публикует портал news.com.au. 20 июня 28-летняя женщина собиралась лететь из Перта в Мельбурн.
Пассажирка устроила «дикую истерику» в самолете перед вылетом - ВИДЕО
Пассажирка авиакомпании Virgin Airlines устроила "дикую истерику" в самолете перед вылетом в Австралии.
Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое публикует портал news.com.au.
20 июня 28-летняя женщина собиралась лететь из Перта в Мельбурн. После посадки в самолет стюардессы попросили ее снять поясную сумку, что и стало причиной конфликта.
В результате дебоширку вывели из самолета и сняли с рейса. Позже ей пришлют повестку в суд.
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