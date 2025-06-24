Пассажирка устроила «дикую истерику» в самолете перед вылетом

Пассажирка авиакомпании Virgin Airlines устроила "дикую истерику" в самолете перед вылетом в Австралии.

Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое публикует портал news.com.au.

20 июня 28-летняя женщина собиралась лететь из Перта в Мельбурн. После посадки в самолет стюардессы попросили ее снять поясную сумку, что и стало причиной конфликта.

В результате дебоширку вывели из самолета и сняли с рейса. Позже ей пришлют повестку в суд.

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