Наркоман поднял и ударил об пол ребенка в Шереметьево

Прилетевший из Афганистана мужчина напал на двухлетнего мальчика в Шереметьево.

Как передает Day.Az, сейчас ребёнок в коме. Жуткое нападение попало на видео.

По данным SHOT, накануне вечером 31-летний Владимир В. прилетел из Кабула в Москву, ждал своего багажа, а затем в какой-то момент набросился на двухлетнего мальчика, стоявшего рядом. Он поднял малыша и с силой кинул на пол. Ребёнок тут же потерял сознание. После нападения мужчина надел солнцезащитные очки и улёгся на пол.

Позднее медики диагностировали у него кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Нападавшего задержали. Предварительно, он был под наркотиками.

Владимиру грозит 15 лет колонии грозит. СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего".