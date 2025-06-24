Наркоман поднял и ударил об пол ребенка в Шереметьево - ВИДЕО
Прилетевший из Афганистана мужчина напал на двухлетнего мальчика в Шереметьево.
Как передает Day.Az, сейчас ребёнок в коме. Жуткое нападение попало на видео.
По данным SHOT, накануне вечером 31-летний Владимир В. прилетел из Кабула в Москву, ждал своего багажа, а затем в какой-то момент набросился на двухлетнего мальчика, стоявшего рядом. Он поднял малыша и с силой кинул на пол. Ребёнок тут же потерял сознание. После нападения мужчина надел солнцезащитные очки и улёгся на пол.
Позднее медики диагностировали у него кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Нападавшего задержали. Предварительно, он был под наркотиками.
Владимиру грозит 15 лет колонии грозит. СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего".
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