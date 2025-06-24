США готовы нарастить экспорт энергоресурсов в Китай

Экспорт американской нефти и газа в Китай может стать частью новой торговой сделки и сыграть стабилизирующую роль в отношениях между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о заявлении президента Дональда Трампа, который сообщил, что Китай сможет закупать нефть у Ирана, но при этом выразил надежду на рост закупок у США, Райт отметил: "Да, я думаю, это вполне возможно. Очень возможно".

Он сказал, что еще во времена администрации Джорджа Буша США были крупнейшим в мире импортером нефти и газа. "Сегодня крупнейший импортер - это Китай, а США оказались в противоположной позиции", - отметил министр.

По словам Райта, энергетическая торговля между США и Китаем имеет огромный потенциал и может стать важным элементом стабилизации. "Это действительно может помочь заключению торгового соглашения между США и Китаем - если Пекин начнет закупать больше американских энергоресурсов", - подчеркнул он.