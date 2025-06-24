Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

По мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке угроза перекрытия Ормузского пролива со стороны Ирана вызывает тревогу на мировых энергетических рынках, усиливая опасения по поводу возможного скачка цен на нефть и масштабных последствий для глобальной экономики.

Ормузский пролив - стратегически важный морской путь между Ираном и Оманом - вновь оказался в эпицентре геополитической нестабильности. После недавних авиаударов США по иранским ядерным объектам и ответных ударов Ирана по Израилю, парламент Исламской Республики одобрил возможность временного закрытия пролива. Окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности. Если этот шаг будет реализован, он может серьезно нарушить мировые поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ), вызвав экономические потрясения далеко за пределами региона.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), через Ормуз ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти - это почти 20% глобального потребления жидких углеводородов. В 2024 году и в первом квартале 2025 года объемы поставок через пролив оставались стабильными, обеспечивая свыше четверти всей мировой морской торговли нефтью и пятую часть поставок СПГ.

Особенно уязвимым в случае перебоев остается азиатский регион. В 2024 году 84% всей нефти и конденсата, проходивших через пролив, направлялись в азиатские страны, прежде всего - Китай, Индию, Японию и Южную Корею. По оценке JP Morgan, любое ограничение движения в Ормузе может вызвать длительный скачок цен на нефть, вплоть до 130 долларов за баррель в случае наихудшего сценария.

Стратегический выбор для Ирана

Временный поверенный в делах посольства Ирана в Баку Джафар Агаи Мариан в комментарии Trend подтвердил, что вопрос о возможном закрытии пролива активно обсуждается. По его словам, окончательное решение может принять только Высший совет национальной безопасности.

Однако, как отмечают эксперты, перекрытие пролива нанесет серьезный ущерб и самой иранской экономике. Несмотря на санкции США, страна продолжает наращивать экспорт нефти, который, по последним данным, составляет порядка 2,3 миллиона баррелей в сутки. В нефтяной отрасли Ирана задействованы десятки месторождений, а общие запасы углеводородов оцениваются в 1,2 триллиона баррелей. Как подчеркивает Оксфордский институт энергетических исследований (OIES), перекрытие Ормуза автоматически отсечет Иран от его ключевого источника доходов.

Реакция рынков и риск эскалации

Угроза блокировки уже отразилась на рынках: после военной операции Израиля стоимость нефти марки Brent подскочила до 78 долларов, позже опустившись до 70 долларов. Как отметил вице-президент по анализу нефтяных рынков Rystad Energy Янив Шах, текущая волатильность обусловлена высокой степенью неопределенности: "Даже кратковременное закрытие Ормуза окажет значительное влияние на глобальные цепочки поставок".

По данным Объединенного морского информационного центра (JMIC), уровень угрозы в регионе оценивается как "значительный". Морское сообщение через пролив продолжается, но наблюдается рост числа судов, ожидающих в районе Дубая или предпочитающих проходить через Ормуз в дневное время. Также зафиксированы случаи электронных помех в районе порта Бандар-Аббас.

Судоходные компании уже включили план действий в условиях кризиса в свои операционные процедуры. Maersk, один из крупнейших операторов морских перевозок, заявляет, что продолжает проход через пролив, но внимательно следит за развитием событий.

Геополитика и ограниченные альтернативы

Даже при наличии альтернативных маршрутов через Саудовскую Аравию, ОАЭ и Ирак, полная замена Ормузского пролива невозможна. По словам иранских экспертов, даже краткосрочное перекрытие пролива может привести к скачку цен на нефть на 30-35%, что вызовет шок на финансовых рынках и усилит давление на потребителей энергии.

Экспорт СПГ из Катара, который почти полностью зависит от маршрута через Ормуз, также окажется под угрозой. Для Европы это может означать перебои в поставках и рост цен на альтернативные виды топлива - прежде всего, на дизель и электроэнергию.

Международное энергетическое агентство (МЭА) готовится ко всем возможным сценариям. "МЭА активно следит за развитием ситуации", - сообщили Trend в организации, отметив, что в распоряжении агентства находится более 1,2 миллиарда баррелей аварийных запасов нефти. Исполнительный директор Фатих Бирол подчеркнул, что система нефтяной безопасности агентства играла ключевую роль в защите мировой экономики во время прошлых кризисов.

Энергетическая стабильность на волоске

Ситуация вокруг Ормузского пролива в очередной раз демонстрирует, насколько уязвима мировая энергетическая система к геополитическим потрясениям. Несмотря на решительную риторику, Тегерану придется учитывать риски: экономические, дипломатические и военные. Даже краткосрочное закрытие пролива может обернуться серьезными последствиями не только для Ирана, но и для глобальных рынков.

Пока продолжаются военные действия, а дипломатические каналы не приносят ощутимых результатов, энергетический сектор готовится к новому кризису. Будет ли пролив перекрыт или останется открытым? Ясно одно - устойчивость мировой экономики по-прежнему зависит от стабильности в этом узком, но ключевом участке Персидского залива.