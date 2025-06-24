Вюсал Гасымлы заявил о необходимости персонализированном подходе на основе ИИ

Существует серьезная потребность в персонализированном подходе на основе Искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в ходе выступления на "FINTEX SUMMIT 2025 - выставка финансов и технологий" в Баку.

По его словам, финтех-сектор сегодня является одним из ключевых направлений, заслуживающих особого внимания.

"К 2030 году уже есть прогнозы относительно мирового рынка финтех. Более 600, около 700 миллиардов долларов будут привлечены на рынок финтех. Азербайджан также нацелен на соответствующую работу в этом секторе",- сказал он.

Вусал Гасымлы подчеркнул, что современные финансовые платформы должны стремиться к интеграции с другими секторами - от такси-сервисов до различных платежных решений. При этом важнейшую роль играет и нормативно-правовое регулирование.

"Необходимо усилить регулирование в ряде областей, включая платежные системы и меры по борьбе с отмыванием денежных средств", - добавил он.

Отдельное внимание, по его словам, следует уделить внедрению персонализированных решений с применением искусственного интеллекта в банковском секторе.

"В таких сферах, как образование и здравоохранение, уже широко применяется персонализированный подход. Банковская сфера также должна использовать ИИ, начиная с анализа кредитной истории и заканчивая другими направлениями", - заявил Гасымлы.

Он также упомянул о важности "зеленых" технологий, подчеркнув, что банковский сектор Азербайджана уже взял на себя обязательство по привлечению инвестиций в объеме двух миллиардов манатов в данной сфере.

"Все эти тренды мы должны внедрять в платформенную модель банковской деятельности", - резюмировал он.