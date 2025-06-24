Безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем вступает в силу

С 16 июля 2025 года граждане Азербайджана и Китая смогут посещать страны друг друга без необходимости оформления визы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Это стало возможным после завершения всех необходимых внутригосударственных процедур по соглашению, подписанному между правительствами двух стран.

Согласно условиям, граждане обеих стран смогут въезжать, выезжать и совершать транзитные поездки без визы при соблюдении следующих условий:

- До 30 дней в рамках одного визита,

- Не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее мы сообщали, что между Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики и Главным государственным управлением по делам радио и телевидения Китайской Народной Республики был подписан Меморандум о сотрудничестве в области радио- и телевещания.