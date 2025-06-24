В Сирии не исключили повторения терактов
Настоятель церкви святого Илии, атакованной в Дамаске, Юханна Шхада, не исключает повторения терактов.
Как передает Day.Az, об этом пишет Gazeta.ru.
"Подобные атаки могут повторяться - будь то против церквей, государственных учреждений или иных объектов, в результате чего страдать будут сирийские граждане", - сказал священнослужитель.
По его мнению, эта трагедия напомнила сирийцам о тяжелых годах нестабильности. Он отметил, что власти обязаны провести тщательное расследование и обнародовать его.
Ранее сообщалось, что в церкви Святого Павла, расположенной в восточной части Дамаска, произошёл взрыв. Взрывное устройство привёл в действие террорист-камикадзе. В результате теракта более 15 человек погибли и 22 получили тяжелые ранения.
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