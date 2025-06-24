Италия подчеркнула значение электростанции Мингячевир для партнерства с Азербайджаном

Министр по делам предпринимательства и Made in Italy Италии Адольфо Урсо поприветствовал открытие новой парогазовой электростанции в азербайджанском Мингячевире, назвав его "решающим шагом" на пути к достижению энергетических и экологических целей страны, передает Day.Az.

Урсо, присутствовавший на церемонии открытия, отметил в своей публикации в социальной сети X, что строительство объекта было завершено "в рекордные сроки" - в том числе благодаря вкладу итальянской стороны. Электростанция была построена государственной энергетической компанией Azerenerji в сотрудничестве с итальянской Ansaldo Energia.

"Этот передовой объект стал важным этапом на пути к достижению Азербайджаном своих энергетических и экологических целей, - подчеркнул министр. - Это значимое достижение, которое укрепляет и без того прочное энергетическое сотрудничество между Италией и Азербайджаном".

По его словам, проект также открывает новые перспективы для расширения промышленного сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами - особенно в области металлургии, "зеленых" технологий и критически важного сырья.

Станция мощностью 1280 МВт стала крупнейшей тепловой электростанцией, введенной в эксплуатацию в Азербайджане с момента обретения независимости. Ожидается, что она сыграет ключевую роль в стабилизации национальной энергосистемы и наращивании производства экологически чистой электроэнергии.