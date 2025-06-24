Состоялся дебютный концерт Детского центра Sənət

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся первый большой концерт Детского центра музыки и искусства Sənət "Sənət yolunda addımlayan istedadlar" (Таланты, которые шагают по пути искусства), сообщает Day.Az.

Это важное событие стало новой вехой в истории Детского центра Sənət - впервые концерт прошёл вне стен центра и был представлен широкой публике на одной из самых престижных сцен города. В этот день юные исполнители продемонстрировали зрителям свои сольные номера и выступления в ансамбле.

Среди зрителей были родители, приглашённые гости, а также любители музыки, проявившие интерес к мероприятию. Атмосфера была наполнена искренними эмоциями, волнением и гордостью за подрастающее поколение талантов.

Детский центр Sənət поблагодарил всех, кто стал частью этого события. Эта поддержка вдохновляет продолжать развивать молодые дарования и делиться их успехами со всё более широкой аудиторией.