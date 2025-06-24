На поезде по этому маршруту увеличат количество вагонов

Азербайджанские железные дороги (АЖД) объявили об увеличении количества вагонов на популярном маршруте Баку-Балакян в связи с ростом пассажирского спроса в конце июня.

Как сообщили Day.Az в ADY, состав поезда, отправляющегося из Баку в Балакян 25 июня, а также обратно - 26 июня, будет увеличен дополнительными вагонами. К составу добавят шесть новых вагонов: три категории "Стандарт" и три - "Стандарт+".

Таким образом, в указанные даты поезд будет курсировать с расширенным составом - всего с 11 вагонами, что позволит перевезти больше пассажиров и повысить комфорт поездки.

Это решение принято в связи с сезонным ростом интереса к маршруту, соединяющему столицу с живописным регионом на северо-западе страны.