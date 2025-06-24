Десятки учреждений Азербайджана используют технологию SİMA KYC

В Азербайджане 20 учреждений используют технологию SİMA KYC (Know Your Customer).

Об этом заявил начальник отдела продуктов и услуг AzInTelecom Тамерлан Мешадигасанлы во время выступления на "FINTEX SUMMIT 2025 - выставки финансов и технологий", сообщает Day.Az.

Он рассказал о SİMA KYC, новом сервисе для финансового сектора:

"Банки и другие финансовые учреждения могут проверять личность граждан в режиме реального времени с высокой точностью и надежностью благодаря SİMA KYC.

В нашей стране около 20 учреждений уже используют эту технологию. Этот продукт формирует прозрачную и безопасную идентификацию для банков и других финансовых учреждений. SİMA KYC полностью соответствует требованиям Центрального банка "Дистанционное открытие банковского счета". Учреждения, которые интегрируют продукт, получают возможность двухфакторной аутентификации с помощью этого инструмента. С другой стороны, граждане могут открыть банковский счет и выполнять другие операции из любого места и в любое время с помощью мобильного устройства или компьютера.

Отмечу, что мы уже внедряем этот продукт и в государственном секторе. SİMA KYC был использован во время сертификационного экзамена учителей, проведенного в эти дни. Так, чтобы исключить случаи сдачи экзамена вместо кого-то другого, личности участников мгновенно устанавливались с помощью технологии SİMA".